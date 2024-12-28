حوار| أحمد بهاء: شخصيتي بـ"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" فيها تحدي

جدة- منى الموجي:

أعرب الفنان أحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة شارموفرز، عن سعادته بتجربته الأولى في عالم التمثيل، مؤكدًا أنه كان يتمنى القيام بهذه الخطوة منذ فترة، لكنه انتظر الوقت المناسب لتقديم عمل يشبعه فنيا، وهو ما تحقق من خلال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي شارك مؤخرًا في أكثر من مهرجان سينمائي، وحصل على إشادات الجمهور والنقاد.

"مصراوي" التقى أحمد بهاء على هامش مشاركة الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وكان لنا معه الحوار التالي..

أكد أن رد فعل الجمهور العربي الذي شاهد "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مختلفا عن الذي جاءه وقت عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا، موضحا "الجمهور العربي رد فعله مختلف وإحنا في القاعة المشاهد المؤثرة الناس تستقبلها بشكل مختلف وكذلك استقبالهم للإفيه، وفي فينيسيا كان فيه رأي نقاد من أوروبا وناس مختلفين بيتفرجوا على الموضوع وبيستقبلوا ثقافتنا، والاتنين مهمين جدا"، مشددا على أنه شعر بالتوتر أكثر عند العرض أمام جمهور عربي خاصة وأنها تجربته الأولى في عالم التمثيل "ولسه لما يتعرض في مصر هيكون التوتر الأكبر".

بهاء كشف عن شعوره بالخوف من تجربته الأولى في التمثيل، لكن شجعه على الخطوة القصة الجيدة، فعندما قرأ السيناريو لم يتركه من يده، إلى جانب أن الشخصية التي يقدمها مختلفة عنه تماما، متابعا "شخصية فيها تحدي، وذاكرت الموضوع. وكنت عايز أمثل بس كنت مستني الوقت المناسب وأقدم حاجة تشبعني فنيا وأكون راضي عنها، وده اللي حصل مع الفيلم، وبقية الفريق كانوا شغالين بقلب جامد عشان يخرج على الشاشة ويكون مستواه لا يقل عن أي عمل عالمي".

وعن تحضيره لشخصية كارم التي قدمها بالفيلم، قال "كنت مهتما بالتعرف على بيئته كارم وكيف يفكر، ووجدته شخص طيب لا شرير، لكن لديه طموحه ويحلم بالوصول لشيء معين، ولا يرى أمام ذلك أي شيء، ولا يسمح لأحد بالوقوف أمام طموحه، لكن كما قلت هو ليس بشخص شرير أو شوارعي، يعيش في منطقة شعبية غير متسول يعمل ميكانيكي وشاطر، ونفسه يكبر".

وتابع مستكملا حديثه عن الشخصية "أكبر مشكلة في حياة كارم رغبته في أن يطور ورشته ويستقبل عربيات أكثر، وما وراء الكاميرا يرغب في شراء عدة جديدة ويحب زوجته وابنه، وهي أمور قد تكون غير ظاهرة أمام الكاميرا، لكن كنت حريص أن يراها الجمهور ويرى التناقض، وهذا كان أصعب تحدي في الشخصية".

وأكد بهاء أن دراسة سيكولوجية الشخصية احتاجت منه وقتا "وحظي كان حلو إن التصوير تأجل سنة تقريبا، وده ادالي وقت إني أقرأ الاسكريبت كتير، وقعدت مع دكتور عبد الهادي مدرب تمثيل وهو من الناس القوية جدا واشتغلنا على علاقتي بالكاميرا واستفدت جدا جدا".

عن علاقته بالكلاب، أشار بهاء إلى امتلاكه 3 كلاب: ميكي وفلة وسندس، مضيفا "بربي كلاب من 12 سنة تقريبا وبحبهم جدا زي ولادي ومهتم جدا بقضية الكلاب ولو بقدر بساعد وأوعي الناس إزاي يحافظوا على الكلاب، ومش بتأخر في القصة، وحبي للكلاب كان من أهم الأسباب اللي خلتني أعمل الفيلم".

أحمد بهاء انضم لفريق الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وعنه يقول "أول مسلسل ليا في رمضان ومع أستاذ خالد الحلفاوي، متحمس اشتغل معاه لإني بحبه جدا".

كان مهرجان البحر الأحمر السينمائي أعلن في دورته الرابعة عن فوز "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقالت عنه اللجنة "لمس قلوب لجنة التحكيم، والذين يحبون حيواناتهم".

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.