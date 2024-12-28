محمد سعد يوجه رسالة لجمهوره قبل عرض فيلم "الدشاش" في السينمات

كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، عن رسالة من بطل العمل الفنان محمد سعد، قبل عرض الفيلم في السينمات شهر يناير المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهر خلاله الفنان محمد سعد ووجه رسالة للجمهور وقال: "مساء الفل على أحلى جمهور في الدنيا، انتظروا الدشاش 1-1 في جميع سينمات مصر، والدول العربية يوم 9 يناير، صباح الفل على أحلى جمهور".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

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ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات بعد اخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.



يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد سعد في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "إكس لانس" وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2023.

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