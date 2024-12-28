إيرادات الجمعة.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"مين يصدق" بالمركز الأخير

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إيرادات الخميس.. "الحريفة 2" الأول "بضع ساعات في يوم ما" في المركز

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الخمسة، أمس الجمعة 27 ديسمبر، إيرادات بلغت 6 ملايين و591 ألفا و529 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الحريفة 2

فاز فيلم الحريفة 2- الريمونتادا بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، وحقق 2 مليون و204 آلاف و533 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

حصل على المركز الثاني فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بعد تحقيقه 2 مليون و51 ألفا و868 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 2 مليون و3 آلاف و665 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الهوى سلطان

وذهب المركز الرابع لفيلم الهوى سلطان، وحقق 250 ألفا و531 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الخامس فيلم مين يصدق، وحقق 80 ألفا و932 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.