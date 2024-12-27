إيرادات الخميس.. "الحريفة 2" الأول "بضع ساعات في يوم ما" في المركز الثاني

إيرادات الأحد.. "الحريفة 2" الأول و"الهوى سلطان" في المركز الثالث

حوار| مخرج "أناشيد آدم": الأوطان لا تشيب والفيلم غير مأخوذ من أي أسطورة

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الخمسة، أمس الخميس 26 ديسمبر، إيرادات بلغت 5 ملايين و350 ألفا و778 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الحريفة 2

فاز فيلم الحريفة 2- الريمونتادا بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، وحقق مليونا و775 ألفا و800 جنيه.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

حصل على المركز الثاني فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بعد تحقيقه مليونا و711 ألفا و529 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثالث فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا مليونا و558 ألفا و962 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الهوى سلطان

وذهب المركز الرابع لفيلم الهوى سلطان، وحقق 223 ألفا و240 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الخامس فيلم مين يصدق، وحقق 87 ألفا و247 جنيها

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.