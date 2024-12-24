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طرح البوستر الرسمي لفيلم "من أيام الجيزة" استعدادًا لعرضه بالسينمات

06:54 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

كواليس فيلم من أيام الجيزة

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كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "من أيام الجيزة"، البوستر الرسمي للفيلم عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وظهر على البوستر سيارة مسرعة تتطاير منها الدولارات على طريق الأهرامات، وعلقت الشركة المنتجة: "قريبًا جدًا، من أيام الجيزة".

ويشارك ببطولة فيلم "من أيام الجيزة" كل من إياد نصار، حاتم صلاح، اية سماحة، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة ميمي جمال.

وانتهى مخرج الفيلم، مرقس عادل منذ أيام من تصوير الفيلم، ولم يتم الكشف عن موعد عرضه تجاريًا، وتدور أحداث الفيلم في شوارع محافظة الجيزة، حيث يتناول الفروقات بين المناطق الشعبية، والمناطق السكنية الفاخرة داخل مدينة الجيزة.

يذكر أن المخرج مرقس عادل لديه عدد من المشاريع السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "في عز الضهر" أولى بطولات الممثل العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، إلى جانب فيلم "الهجام" بطولة الفنان أحمد عبد الله محمود.

طرح البوستر الدعائي لفيلم من أيام الجيزة استعدادًا لعرضه بالسينمات

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