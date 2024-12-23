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أبطال وفريق "آخر الخط" يحتفلون بالفيلم في عرض خاص قبل طرحه بـ"السينمات"

09:57 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بشرى
  • عرض 6 صورة
    بشرى
  • عرض 6 صورة
    رانيا محمود ياسين
  • عرض 6 صورة
    عمرو رمزي
  • عرض 6 صورة
    رانيا فريد شوقي
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمد معروف:

أقيم مساء اليوم الاثنين، العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" بحضور أبطاله وفريق العمل، استعدادًا لطرحه بالسينمات غدًا الثلاثاء، وذلك في الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم، وهم: بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتدور أحداث فيلم "آخر الخط" في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية.

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العرض الخاص لفيلم آخر الخط فيلم آخر الخط بشرى رانيا فريد شوقي أبطال وفريق فيلم آخر الخط
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