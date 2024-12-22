هل يغني محمد سعد في "الدشاش"؟ مؤلف الفيلم يجيب

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد سعد، البرومو الترويجي للفيلم، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 1 يناير 2025.

المؤلف جوزيف فوزي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، رد على سؤال، هل يقوم النجم محمد سعد، بتقديم أغنية ما ضمن أحداث الفيلم؟، إذ شهدت غالبية أفلامه، حرصه على الغناء.



وأجاب مؤلف "الدشاش": "كان نفسي يغني، لأني شخصيا أحب صوته، وطريقته في الأغاني، لكن أنا وهو كنا ماشيين مع الدراما في الفيلم، والدراما قالت كلمتها أنه للأسف مش هينفع يغني في الفيلم".

وعن الأزمة التي سبق وأثارها المخرج أحمد البنداري، قال جوزيف: "الحمد لله، هي ليست أزمة كما تم تصويرها، هو وجد سيناريو الحمد لله حلو، وكان لديه أمنية إخراج الفيلم، وحدث اختلاف بين رؤيته الإخراجية، والرؤية التي يراها بطل العمل، وهذا وارد وطبيعي، ولا يعني هذا التقليل منه كمخرج جيد، ولكن لكل نجم أيضا رؤيته وحساباته، وربنا يوفقه ويكرمه"

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي ، باسم سمرة، نسرين طافش، رشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، مريم الجندي، نسرين أمين، أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.