بعد إعلان مشاركته بـ"روتردام".. "شرق 12" يفتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين

كتبت- منى الموجي:

يفتتح فيلم (شرق 12) للمخرجة هالة القوصي أسبوع النقاد في مهرجان برلين في دورته الـ75 والمقرر إقامتها في الفترة بين 13 حتى 23 فبراير 2025.

يأتي الإعلان عن عرض الفيلم في افتتاح أسبوع نقاد برلين بعد أيام من الإعلان عن مشاركته في مهرجان روتردام السينمائي الدولي في الفترة من 30 يناير حتى 9 فبراير 2025.

ومن جانبها، أعربت هالة القوصي في بيان صحفي عن سعادتها بأن يفتتح فيلمها أسبوع النقاد بمهرجان برلين: سعيدة بهذه الفرصة التي تضع فيلمي في سياق نقدي مهم، وزادت سعادتي بعدما قرأت رسالة المهرجان لي، والتي أخبروني فيها بعرض فيلمي في افتتاح أسبوع النقاد، إذ جاء في الرسالة (لقد انبهرنا بعدد الطبقات التي يفتحها فيلمك ومدى روعة نسجها معًا. لقد كان واحدًا من الأفلام القليلة التي وافقت عليها لجنة الاختيار بأكملها في وقت مبكر - كما يمكنك أن تتخيل أنه ليس من السهل إرضاء مجموعة من النقاد. أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير مما يجب مناقشته، ليس فقط حول الطبقات الشكلية للفيلم، ولكن أيضًا حول الخطوط التاريخية والثقافية فيه).

وعن عرض الفيلم في مهرجان روتردام تقول: هذا المهرجان يحمل في قلبي معزة خاصة، فهو أول مهرجان دعمني في عام 2010، لذلك، فبداخلي سعادة بالغة وامتنان للمهرجان بعد 15 عاما من دعمه لفيلم "زهرة الصبار" وبعد 13 عاما من أول عرض للفيلم ومشاركتي بفيلمين قصيرين، بالإضافة إلى مشاركتي في سوق المهرجان وكعضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية عام 2021.

الفيلم كتبته وأخرجته هالة القوصي، بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا، وباسم وديع، ومحمود فارس.

وكان الفيلم عرض لأول مرة في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقبل أيام حصل الفيلم على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير.

وينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، إذ يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبده (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف، وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبده، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.

"شرق 12" سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبده، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.