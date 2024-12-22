حوار| بطلة "سنو وايت": "شوية السنتيمترات مش هتخليني مختلفة".. وكريم فهمي دعمني

جدة- منى الموجي:

عبرت الممثلة مريم شريف، عن سعادتها بتفاعل جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مع فيلمها "سنو وايت"، وكذلك بفوزها بجائزة اليُسر كأفضل ممثلة، مشيرة إلى أنها أرادت من خلال مشاركتها في العمل أن تحكي عن حياة المرأة المصرية.

وتابعت مريم في حوارها مع موقع "مصراوي"، على هامش مشاركتها في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية: "تخرجت في كلية الصيدلة، وطوال حياتي كنت أتمنى أن أساهم في توصيل فكرة أن قصار القامة (مش حاجة غريبة، ومش شوية السنتيمترات اللي هتخليني مختلفة) وأن على اختلاف أشكالنا وألواننا كلنا بشر، وهذا ما جعلني أشعر أن فيلم (سنو وايت) فرصة رائعة، لتوصيل رسالتي، ولتوضيح أنني استطيع الذهاب لأي مكان والقيام بكل شيء أريده، تشجيعا لقصار القامة، لأن بعضهم (بيتكسف) ولا يحبون الخروج ويضايقهم كلام الناس".

مريم أكدت أن في حياتها الطبيعية تتجاهل مضايقات الناس، وأن في هذه النقطة هي تشبه شخصية إيمان -الدور الذي لعبته في فيلم "سنو وايت"- التي وصفتها بأنها امرأة قوية، لا يهمها أحد "أنا لست مختلفة عنها في تصرفاتها مع العالم الخارجي، اختلافنا يأتي من نشأتنا في بيئتين مختلفتين".

وعن الأسباب التي شجعتها أيضا لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال "سنو وايت"، قالت مريم "حسيت إن دي أول مرة يبقى فيه ظهور لقصار القامة أو شخص مختلف مش بطريقة ساخرة، عشان ده اللي بيخلي الناس تفتكر إن التنمر حاجة طبيعية".

وعبرت عن امتنانها للمخرجة تغريد أبو الحسن بسبب اختيارها لها لخوض هذه التجربة: "أستاذة تغريد سافرت إلى ألمانيا لتلتقي بي لأول مرة، وتتحدث معي عن الفيلم، وتعرض عليّ المشاركة فيه، ولم يكن وقتها موضوع التمثيل في تفكيري، وبعد ذلك حصلت على عدد كبير من ورش التمثيل، وعرفت أن الأمر ليس مجرد حوار نقوله أمام الكاميرا، هو مشاعر ودخول لأعماق الشخصية، حتى لو لم تكن تشبهني، أو لم يكن هناك لقاء سابق جمعني بمن يشبهها في حياتي".

مريم أكدت أن المخرجة تغريد أبو الحسن حرصت على أن تجمعها بفتيات من قصار القامة تتشابه حكايتهن مع قصة بطلة "سنو وايت"، مضيفة "وكان الهدف من هذه اللقاءات أن أشعر بهن، حتى أنجح في توصيل الشخصية للجمهور، وسعيدة إن هذا الأمر تحقق".

وعن تجربتها الأولى كممثلة، قالت "التمثيل ممتع وكتجربة أولى لم أكن أعرف ما الذي سيحدث، لكن عندما أتذكر أيام التصوير أشعر أنني استمتعت أكثر مما تعبت وقلت يا ريت أرجع للأيام دي تاني".

مريم أشارت إلى أن كواليس التعاون مع النجوم المشاركين في الفيلم، وبينهم: كريم فهمي، ومحمد ممدوح ومحمد جمعة، كانت جميلة ومميزة، وعن فهمي الذي تواجد على الريد كاربت بالمهرجان وقام بتقبيل يدها، وهو التصرف الذي تصدر "تريندات" محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، قالت "كان جميل واحنا بنصور وكنا بنهزر وكان فيه حالة كده إننا أسرة واحدة، وأستاذ كريم كان جميل قوي والمشاهد اللي عملناها كان فيها دعم كبير منه وممتناله".

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى، لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.