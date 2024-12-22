منتج "سنو وايت" لـ"مصراوي": الفيلم مغامرة وقصة مصرية حقيقية تفاعل معها النجوم

جدة- منى الموجي:

قال المنتج محمد عجمي، منتج فيلم "سنو وايت" الذي شارك في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وحصلت بطلته الممثلة مريم شريف على جائزة اليُسر كأفضل ممثلة، إن سيناريو العمل حالة مختلفة تجذب أي منتج.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إنتاج الفيلم يعتبر قرارا جريئا، المخرجة تغريد أبو الحسن أخذت جانبا مختلفا، وجعلت بطلة الفيلم من قصار القامة، فـ مريم شريف هي أول بطلة ست من قصار القامة، وإيماننا بالفيلم دفعنا لعمل شيء مختلف، مع الاستعانة بنجوم وأبطال آخرين كما نقول بلغة الصناعة (بيخدموا على البطلة) وهذه جرأة بشكل كبير، كان معنا كريم فهمي ومحمد ممدوح تايسون ومحمد جمعة، وكلهم قاموا بأدوار أكثر من رائعة".

وأضاف منتج الفيلم موضحا كيف استقبل النجوم السيناريو عند عرضه عليهم: "عندما قرأوه تفاعلوا معه بشكل إنساني قوي، لأنه يحكي قصة واقعية مصرية حقيقية، ومن هنا جاءت عناصر الجذب، صحيح الفيلم مغامرة يعرض قصة مختلفة من عالم مختلف، وشخصية إيمان هي محركة الأحداث، لكن ردود الفعل جيدة جدًا، الجمهور كان يضحك ويبكي ويتفاعل مع المغامرات التي يشاهدها على الشاشة".

وتحدث عجمي عن حالة الحب التي بين فريق العمل: "كان هناك حالة مختلفة، الكل أحب الفيلم بشكل كبير، في إحدى المرات أثناء التصوير دخلت اللوكيشن وجدت كل الناس تبكي بسبب أحد المشاهد، ومرة ثانية وجدتهم في حالة ضحك، والجمهور سيعيش الدراما والكوميديا وقصة الحب".

ووجه المنتج محمد عجمي الشكر لكل الأجهزة في مصر، مشيرا إلى حرصهم على تقديم المساعدة لصنّاع الفيلم بشكل كبير، إذ تم تصوير الكثير من المشاهد في الشارع وتحديدا في منطقة وسط البلد "وفروا حاجات كتير وكانت الأمور متسهلة".

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى، لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.