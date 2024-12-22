بالصور| تعرف على جوائز حفل ختام الدورة 35 من "أيام قرطاج السينمائية"

كتبت- منى الموجي:

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بتتويج الفيلم التونسي "الذراري الحمر" بالتانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل وحصد العمل السينمائي الفلسطيني "الفيلم عمل فدائي" للمخرج كمال الجعفري التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي الطويل.

وحضر حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية (14 – 21 ديسمبر 2024) في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وضيوف تونس المشاركين في فعاليات نسخة 2024 من المهرجان وعدد من صناع الأفلام والفنانين التونسيين.

وتخلل حفل ختام أيام قرطاج السينمائية تكريم اسم الممثل القدير فتحي الهداوي والذي غادرنا قبل يومين من انطلاق المهرجان وذلك من خلال فيديو مصور لمشاهد من أعماله ومقتطفات من سهرة تكريمه بشارع الحبيب بورقيبة بعرض فيلم إبراهيم لطيف "شيني شيتا" الذي شارك في تجسيد أحد أدواره.

ومنح المهرجان "التانيت الشرفي" في اختتامه للممثل والمخرج ظافر العابدين واعتلت الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان ركح مسرح الأوبرا لتسليم التكريم لظافر العابدين تقديرا لمسيرته اللافتة عربيا ودوليا.

وقدم الثنائي بانبو مع فرقة أوبرا تونس بقيادة إلياس بالبلايغي فقرة غنائية امتزجت فيها الموسيقى التونسية بأنغام التكنو، وخصت إقبال الحمزاوي المهرجان بفقرة لموسيقى السالسا وعرضت شاشة ختام أيام قرطاج السينمائية مقاطع فيديو لأهم فعاليات المهرجان في دورته الخامسة والثلاثين.

ومنحت لجان تحكيم المهرجان تتويجاتها لعدد من الأفلام التونسية والعربية والأفريقية، وكانت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة ضمت كل من المخرج هاني أبو أسعد (فلسطين)، المخرجة سلمى بكار (تونس)، الناقد السينمائي إبراهيم العريس (لبنان)، المنتج بيدرو بيمينتا (الموزمبيق)، الممثلة إليان أوموهير (روندا) والمخرجة ماريان خوري (مصر) أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة فتكونت من درة بوشوشة (تونس)، أمل رمسيس (مصر)، محمد سعيد أوما (جزر القُمر)، عمر صال (السنغال) وأسماء المدير (المغرب). وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الوطنية من المخرج الجزائري سعيد ولد خليفة، أوليفيى بارليه (فرنسا)، سعاد بن سليمان (تونس)، الناقدة السينمائية هدى إبراهيم (لبنان) والناقد والروائي ومبرمج الأفلام الفلسطيني سليم البيك، وشارك في عضوية لجنة تحكيم قرطاج للسينما الواعدة رئيس اللجنة عبدالسلام الحاج (الأردن)، علاء الدين أبو طالب (تونس) والمدير الفني لمهرجان مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط إدواردو غيّو (اسبانيا).

جوائز المسابقات الرسمية

جائزة الجمهور للفيلم الروائي القصير

في قاعة الانتظار، إخراج معتصم طه (فلسطين)

جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل

حصل عليها بالتساوي "سلمى"، إخراج جود سعيد (سوريا)، "الذراري الحمر" إخراج لطفي عاشور (تونس).

جائزة أفضل فيلم للسّينما الواعدة

اللعنة إخراج بثينة علولو (تونس)

المسابقة الوطنيّة

جائزة أفضل فيلم قصير تونسي

"ثنية عيشة" إخراج سالمة الهبي (تونس)

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل تونسي

"لون الفسفاط" إخراج رضا التليلي (تونس)

جائزة أفضل فيلم روائي طويل تونسي

"قنطرة" إخراج وليد مطار (تونس)

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة

التّانيت البرونزي- الفيلم الوثائقي القصير

"رحلة باهاتي في التربية الجنسية" إخراج سايتاباوو كاياراي (كينيا)

التّانيت الفضّي - الفيلم الوثائقي القصير

"فريحة" إخراج بدر يوسف (اليمن)

التّانيت الذّهبي- الفيلم الوثائقي القصير

"الأيام الأخيرة مع اليان" إخراج مهدي الحجري (تونس)

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

التّانيت البرونزي - الفيلم الوثائقي الطّويل

"ماتيلا" إخراج عبدالله يحي (تونس)

التّانيت الفضّي - الفيلم الوثائقي الطّويل

"Tongo SAA, rising up at night" إخراج نيلسون ماكينغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

التّانيت الذهبي- الفيلم الوثائقي الطّويل

"الفيلم عمل فدائي" إخراج كمال الجعفري (فلسطين)

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة

التّانيت البرونزي - الفيلم الرّوائي القصير

"عالحافة" إخراج سحر العشي (تونس)

التّانيت الفضّي- الفيلم الرّوائي القصير

"أحلى من الأرض" شريف البنداري (مصر)

التّانيت الذهبي- الفيلم الرّوائي القصير

"بعد ذلك لن يحدث شيء" إبراهيم عمر (السودان)

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

تنويه خاص (جائزة لجنة التّحكيم)

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إخراج خالد منصور (مصر)

جائزة أفضل تركيب

كاميل توبكيس عن فيلم "عايشة" (تونس)

جائزة أفضل صورة

مصطفى الكاشف عن فيلم "القرية المجاورة للجنة" (الصومال)

جائزة أفضل موسيقى

هاني عادل عن فيلم أرزة (لبنان)

جائزة أفضل ممثل

سامي لشعة عن فيلم الاختفاء (الجزائر)

جائزة أفضل ممثلة

سلاف فواخرجي عن فيلم سلمى (سوريا)

جائزة العمل الأوّل "الطّاهر شريعة" الفيلم الرّوائي الطّويل

"هانامي" دنيس فرنانديز (الرأس الأخضر)

التّانيت البرونزي - الفيلم الرّوائي الطّويل

"دمبا" مامادو ديا (السنغال)

التّانيت الفضّي - الفيلم الرّوائي الطّويل

"إلى عالم مجهول" مهدي فليفل (فلسطين)

التّانيت الذهبي- الفيلم الرّوائي الطّويل

"الذراري الحمر" لطفي عاشور (تونس)