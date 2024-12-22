"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحصل على تنويه خاص من أيام قرطاج السينمائية

كتبت- منى الموجي:

حصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور على تنويه خاص من لجنة تحكيم الدورة الـ ٣٥ لأيام قرطاج السينمائية في حصل الختام الذي أقيم مساء أمس السبت 21 ديسمبر في تونس، وسط حضور كوكبة من نجوم وصنّاع الفن.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة.