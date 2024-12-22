"أمانة البحر" و"فقدان" يفوزان بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

في حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، حصد فيلم "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل، وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصّاب، ثلاث جوائز.

وفاز "أمانة البحر" بجائزة البرج الذهبي لأفضل فيلم مصري قصير، وتنويه خاص لأفضل مخرجة امرأة، وحصل فيلم "فقدان" على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة أفلام الشباب.

أمانة البحر

من إخراج هند سهيل وتدور أحداثه حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد. حاز الفيلم مؤخراً على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم قصير بمهرجان الجونة السينمائي حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي.

فقدان

من تأليف وإخراج رامي القصّاب وهو مقتبس عن أحداث حقيقية، تدور أحداثه أثناء رحلة لمجموعة مهاجرين إلى مصر داخل صندوق سيارة دفع رباعي وسط الصحراء، وفي مطلع الفجر وخلال طرق وعرة تعبرها السيارة، ترتطم السيارة بإحدى الصخور بقوة ما ينتج عنه فقدان يتغير على إثره كل شيء في رحلتهم. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان أيام قرطاج السينمائية.