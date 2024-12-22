نجوم عالميون يدعمون لبنان برسائل مصورة في افتتاح سينما "متروبوليس"

كتبت- منى الموجي:

افتتحت مساء أمس السبت 21 ديسمبر سينما متروبوليس مبناها الجديد في منطقة مار مخايل – الأشرقية (بيروت).

وشهد الافتتاح حضور أكثر من ألف محب للسينما، حضروا لاكتشاف المبنى الجديد الذي يعيد مكانة بيروت الثقافية والسينمائية. وفي الافتتاح نجوم عالميون كانوا على الموعد للتضامن مع عودة المدينة إلى حركتها التي افتقدتها مع أزمة 2019 ومنها انفجار 2020 وأخرها الحرب الإسرائيلية الدامية على لبنان.

الممثلة العالمية كيت بلانشيت كانت لها كلمة دعم لهذه الصالة ولأهمية وجودها وتمنت أن تكون موجودة بين الحضور لولا الأوضاع الراهنة، كما تمنى المخرج الفرنسي جاك أوديار كل التوفيق متروبوليس هذه الصالة التي قام بزيارتها بعيدها العاشر.

وعبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي في كلمتها الداعمة عن أهمية عودة متروبوليس بظل الظروف الراهنة، وقالت: "هذا برهان بأن لبنان لا يفقد روحه وهذه الصالة بالنسبة لي ليست فقط صالة أفلام ولكن ملجأ لكثير من الأحلام والتطلعات والكثير من الأفكار. فكم جميلُ أنه بالرغم من كل شي هناك أناس عندها الجرأة بأن تزرع فن وجمال وثقافة"، كما شكرت كل من عمل لتحقيق هذا الحلم وتمنت أن يستطيع محبو السينما دائما الاحتفال بسينما وفن حقيقي في هذا المكان وأن يتشارك الجميع الأفكار لبناء خطط للبنان أحلى.

برنامج الافتتاح تتضمن عرض أربعة أفلام قصيرة صامتة ترافقها موسيقى حية للفنان أنطوني صهيون. الأفلام مؤلفة من لقطات أرشيفية من لبنان ومصر وفلسطين، من تجميع وإخراج المخرجين اللبنانيين: رانيا اسطفان، فارتان أفاكيان، سينتيا زافين ورنا عيد، وجوانا حاجي توما.

كلمة جمعية متروبوليس

بصفتها جمعية ثقافية غير ربحية، تؤكد سينما متروبوليس دورها المحوري في المشهد الثقافي النابض بالحياة في بيروت، وتدعو الجمهور إلى تذوق حرفة صناعة الأفلام. إذ تعتبر هذه العودة فصلاً جديدًا من مسيرة متروبوليس لتكون مساحة مشتركة تجمع أبناء المجتمع من جميع الخلفيات بهدف تبادل الخبرات والانخراط في المناقشات وإعادة اكتشاف جمال السينما.

نبذة عن سينما متروبوليس

تأسست جمعية متروبوليس للسينما الفنية في 2006، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للترويج للسينما المستقلة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على مرّ السنين، قدمت سينما متروبوليس مجموعة متنوعة وديناميكية من البرامج، من كلاسيكيات السينما العالمية والأفلام المستوحاة من الماضي وصولاً إلى الأفلام الطليعية والسينما الدولية المعاصرة. وانطلاقًا من التزامها الثابت بالتعليم السينمائي، تستضيف الجمعية دورات تدريبية موجهة إلى صانعي الأفلام الناشئين وبرامج مخصصة لجمهور الشباب بالشراكة مع مدارس في جميع أنحاء البلاد.