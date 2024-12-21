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"محمد سعد رئيس عصابة".. طرح إعلان فيلم "الدشاش" استعدادًا لعرضه بالسينمات

08:00 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد ونسرين طافش من كواليس الدشاش
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد وباسم سمرة من كواليس إعلان الدشاش
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد بلوك مختلف من إعلان فيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد وزينة من فيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    الفنان محمد سعد
  • عرض 8 صورة
    باسم سمرة من كواليس فيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    محمد سعد من كواليس فيلم الدشاش
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كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم ترويجًا واستعدادًا لعرضه في السينمات مطلع شهر يناير 2025.

وظهر بالإعلان الفنان محمد سعد بلوك مختلف عن ما قدمه من قبل بأعماله الفنية، حيث يجسد شخصية "رئيس عصابة" يدعى "الدشاش" في عالم من الجريمة والتشويق.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات بعد آخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد سعد في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "إكس لانس" وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2023.

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فيلم الدشاش الدشاش محمد سعد نجوم السينما المصرية باسم سمرة رشوان توفيق
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