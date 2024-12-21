مخرجة "سنو وايت" لـ"مصراوي": هدفنا تشجيع قصار القامة على التفاعل مع المجتمع

جدة- منى الموجي:

أعربت المخرجة تغريد أبو الحسن، عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها على فيلمها "سنو وايت" بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات الدورة الرابعة التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة سعادتها بتفاعل الجمهور مع مشاهده بين الضحك والتأثر والبكاء.

تغريد هي مؤلفة ومخرجة الفيلم، وخاضت رحلة بحث طويلة لتصل لبطلة "سنو وايت" مريم شريف، وعن هذه الرحلة، قالت في حوارها مع "مصراوي": "عملت كاستينج وكان صعب ألاقي ممثلات من قصار القامة، بس في المسرح كان فيه أكتر من سيدة جميلة حبتهم كلهم، لكن مكنتش حاسة إنهم سنو وايت، وقلت أنا هستنى لحد ما ألاقي اللي بدور عليها، وشفت فيديوهات لمريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُعجبت بيها وحاولت أتواصل معاها، وردت عليا أختها قالتلي إنها سافرت ألمانيا ومقدرتش استنى لما ترجع مصر وسافرتلها".

وأكدت تغريد أن تقديمها فيلم يناقش قضايا ومشاكل قصار القامة، كان أمرًا يشغلها منذ زمن بعيد، خاصة وأن في طفولتها كان في حياتها أشخاص من قصار القامة، وبينهم سيدة انبهرت بها وبقوتها وسيطرتها، وكانت بالنسبة لها مصدر إلهام، مضيفة "وقتها عمرنا ما فكرنا في تنمر ولا إن فيه اختلاف، لحد ما كبرنا ولقينا إن قصار القامة بيتشافوا بشكل مختلف، مع إن في طفولتنا مكناش شايفين الفروق دي، وكتبت القصة ومكنتش قابلت لسه الدكتورة مريم شريف، وبالصدفة بعد مرور أكتر من سنة على كتابتي للسيناريو، تعرفت على مريم وشفتها على السوشيال ميديا وكانت بتدرس صيدلة في ألمانيا سافرتلها مخصوص وأقنعتها تمثل وقعدنا فترة في بروفات".

وأشارت تغريد إلى وجود أسباب أخرى دفعتها لكتابة فيلم "سنو وايت"، بينها وجود الكثير من قصار القامة، الذين لا يخرجون من بيوتهم، وبعضهم لا يُكمل تعليمه بسبب التنمر "هدفي إن لو شافوا واحدة منهم بتتعامل في المجتمع وبتشتغل يتشجعوا ويبعدوا عن التقوقع في بيوتهم، هدفنا إلهام باقي قصار القامة ونشوفهم اكتر ويتفاعلوا مع المجتمع".

ووجهت تغريد الشكر لكل النجوم الذين شاركوا في الفيلم، وبينهم: كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد جمعة وصفوة، مشيرة إلى أنهم تفهموا القصة وأن البطلة هي مريم، وتحمسوا جدا للمشاركة في العمل، متابعة "تعاملوا مع الفيلم بخصوصية شديدة واحترموا إنها قصتها، واحترموا مساحة شخصية إيمان في القصة، كنت عارفة إنهم فنانين ومحترمين بس اتفاجئنا بلطف وذوق وتعاون منهم فوق الوصف، وتشجيعهم لمريم وروحهم في اللوكيشن، والتغلب على ظروفهم الشخصية، والتفرغ تماما للتصوير في أيامهم، بجد كنا محظوطين بيهم، ممثلين غاية في الاحترافية وغاية في الذوق معانا كلنا، واحترموا ظروف الفيلم وانه مستقل وقصته فيها خصوصية".

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى، لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة.

في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.