أيام قرطاج السينمائية.. الإعلان عن الأفلام الفائزة بالبرامج الموازية

كتبت- منى الموجي:

أعلن أيام قرطاج السينمائية أمس الجمعة 20 ديسمبر 2024 عن الجوائز الموازية للمهرجان، الذي انطلقت فعالياته في 14 الشهر الجاري.

وحاز فيلم "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور(تونس) على جائزة خميس الخياطي للسينما المقاومة وهي جائزة مستحدثة في المهرجان ومنحتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الدورة الحالية، وكانت لجنة تحكيم هذه الجائزة مكونة من المخرجة أنس كمون (تونس)، الناقدة إيلي مستورو (بلجيكا) والناقد أحمد بوغابة (المغرب)، وهي ذاتها لجنة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية والتي منحت جائزة "فيبريسي" لفيلم "ماء العين" للمخرجة مريم جعبر (تونس - كندا).

وحصد جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان فيلم "ارتداد" للمخرج اينتاغريست الانصاري (موريتانيا) وتكونت هذه اللجنة من الهاشمي بن فرج وعادل عزوني وفيروز بن سلامة. وذهبت جائزة لجنة الاتحاد العام التونسي للشغل (وضمت لجنة تحكيمها الناصر الصردي والحبيب بالهادي وسمية بوعلاقي) إلى فيلم "لون الفسفاط" للمخرج رضا التليلي (تونس).

وشهد اليوم السادس من أيام قرطاج السينمائية (14 - 21 ديسمبر 2024) حضورا لمهني القطاع في ندوة خصصت لمناقشة "دور المنظمات السينمائية التونسية في تطوير السينما الوطنية" وتناولت مداخلات الحضور التحديات وآفاق التبادلات مع أفريقيا والعالم العربي على مستوى صناعة الأفلام وتطوير التشريعات لصالح حقوق السينمائيين، وأدار الندوة الناقد السينمائي الناصر الصردي وشارك في مداخلاتها كل من المخرجة سلمى بكار والمخرج الناصر القطاري.

تختتم فعاليات أيام قرطاج السينمائية اليوم السبت 21 ديسمبر 2021 ويتنافس على جوائز المسابقات الرسمية للدورة الخامسة والثلاثين صناع أفلام من أفريقيا والعالم العربي.

وتضم قائمة الأفلام الروائية الطويلة المتنافسة "الرجل مات" من نيجيريا للمخرج أوام أكمبا، فيلم "دمبا" من السنغال لمامادو ديا، "فرانتز فانون" من الجزائر لعبد النور زحزاح، و"هانامي" من الرأس الأخضر للمخرجة دنيس فرنانديز، "الاختفاء" من الجزائر للمخرج كريم موساوي، "القرية المجاورة للجنة" من الصومال للمخرج مو هاراوي، "أرزة" من لبنان للمخرجة ميرا شعيب، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من مصر للمخرج خالد منصور، "المرجا الزرقا" من المغرب للمخرج داوود أولاد السيد، "إلى عالم مجهول" من فلسطين للمخرج مهدي فليفل، "سلمى" من سوريا لجود سعيد وأربعة أفلام تمثل تونس في هذه المسابقة وهي "برج الرومي" للمنصف ذويب، "عايشة" لمهدي البرصاوي، "الذراري الحمر" للطفي عاشور و"ماء العين" لمريم جعبر.

ويتنافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في أيام قرطاج السينمائية 2024 كل من فيلم "رفعت عيني للسما" من مصر للثنائي ندى رياض وأيمن الأمير، "وعاد مارون إلى بيروت" من لبنان للمخرجة فيروز سرحال، "جنين جنين" لمحمد بكري، "RISING UP AT NIGHT" من جمهورية الكونغو للمخرج نيلسون ماكينغو، "ارتداد" من موريتانيا للمخرج انتاغريست الانصاري، "NDAR SAGA WAALO" من السنغال للمخرج عصمان ويليام مباي، "داهومي" من السنغال للمخرجة ماتي ديوب، "112" من توغو للمخرج تشدير ممايكا جويل، "متى ستأتي افريقيا ؟" من جمهورية الكونغو للمخرج دافيد بيير فيلا، "الفيلم عمل فدائي" من فلسطين للمخرج كمال الجعفري، ومن تونس ثلاثة أفلام وهي "شهيلي" للمخرج حبيب العايب، "الأحلام والذكريات" للمخرج إسماعيل و"ماتيلا" للمخرج عبدالله يحي.

وفي المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة يتنافس على جوائز التانيت كل من الفيلم المصري "أحلى من الأرض" للمخرج شريف البنداري، "وراء الشمس" من الجزائر للمخرج لريان مسيدري، "AYO " من الكاميرون للثنائي يولاند ايكال وفرانسواز إيلونغ غوميز، "شيخة" من المغرب للثنائي أيوب اليوسفي وزهوة الراجي، الفيلم الفلسطيني "في قاعة الانتظار" للمخرج معتصم طه، "ليز واكسول" من السنغال للمخرج يورو مباي، "مانجو" من مصر لـ رندة علي، "بعد ذلك لن يحدث شيء" من السودان للمخرج إبراهيم عمر، "روج" من المملكة العربية السعودية للمخرجة سماهر موصلي، "بلا بيكم" من الجزائر للمخرج نجيب فوزي أولبصير، "والدك.. على الأرجح" من موريتانيا للمخرج الأخوين طلبة، "وينك انت" من الأردن للمخرج محمد كوطة، ومن تونس "عالحافة" للمخرجة سحر العشي، "في ظلمات ثلاث" للمخرج حسام سلولي، "ليني آفريكو" للمخرج مروان لبيب و"ماكون" للمخرج فارس نعناع.

وتحضر في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة مجموعة من الأفلام في منافسات "التانيت"، وهي: "غنينا قصيدة" من فلسطين للآني سكّاب، "جذور النسيج" من بوركينا فاسو للمخرجة مليكة سوادوغو، "سباق الحمير" من المملكة العربية السعودية لمحمد باقر، "FLUID LAGOS" من نيجيريا لمجموعة فلويد لاغوس، "الجانب الآخر للجمال" من السودان للمخرج سامي سيف سر الختم، "رحلة باهاتي في التربية الجنسية" من كينيا لسايتاباو كاياري، "سينما الدنيا" من سوريا للمخرج عمرو علي، "فريحة" من اليمن للمخرج يوسف بدر، "قد يتأخر حصادك" من الأردن للمخرج أحمد الزغبي، ويمثل تونس في هذه المسابقة كل من "الأيام الأخيرة مع إليان" للمخرج مهدي حجري و"أنامل" لعائدة الشامخ.