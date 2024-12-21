إيرادات الجمعة.. "الحريفة 2" الأول و"الهوى سلطان" في المركز الثالث

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، اللعب مع العيال، المخفي، وحققت الأفلام الستة، أمس الجمعة 20 ديسمبر، إيرادات بلغت 7 ملايين و234 ألفا و240 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الحريفة 2

فاز فيلم الحريفة 2- الريمونتادا بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، وحقق 4 ملايين و136 ألفا و315 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

الهنا اللي أنا فيه

حصل على المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 2 مليون و474 ألفا و563 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز الثالث، بعد تحقيقه 453 ألفا و478 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الرابع فيلم مين يصدق، وحقق 150 ألفا و440 جنيها

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.

اللعب مع العيال

وذهب المركز الخامس فيلم "اللعب مع العيال" محققا 18 ألفا و456 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

المخفي

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "المخفي"، والذي حقق 988 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.