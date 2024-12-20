محمد سعد وباسم سمرة يتصدران بوستر "الدشاش" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، البوستر الرسمي للفيلم ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في السينمات مطلع شهر يناير 2025.

ونشرت الشركة المنتجة بوستر الفيلم عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وكتبت: "انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم الدشاش غدًا السبت الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، يعرض فيلم الدشاش يوم 1 يناير بجميع دور العرض في مصر، و15 يناير بجميع الدول العربية".

تصدر البوستر عدد من أبطال الفيلم على رأسهم الفنان محمد سعد، الفنان خالد الصاوي، الفنان باسم سمرة، الفنانة زينة، الفنان أحمد الرافعي، الفنانة نسرين أمين.

وتدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حيث يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات بعد آخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد سعد في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "إكس لانس" وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2023.

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