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علي ربيع مع كريم السبكي في كواليس تصوير فيلم "الصفا الثانوية بنات"

02:00 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

علي ربيع مع كريم السبكي

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كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج أحمد السبكي، عن الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر السبكي، صورا من كواليس التصوير عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلالها الفنان علي ربيع مع المخرج والمنتج كريم السبكي.

وعلق أحمد السبكي على الصور: "انطلاق تصوير فيلم الصفا الثانوية بنات، بطولة أوس أوس، محمد ثروت، سارة الشامي ومجموعة من النجوم الشباب الذين يتم تقديمهم لأول مرة، إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان علي ربيع كانت بفيلم "ع الماشي" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

علي ربيع من كواليس تصوير فيلم الصفا الثانوية بنات

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المنتج أحمد السبكي فيلم الصفا الثانوية بنات علي ربيع سارة الشامي
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