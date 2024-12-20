محمد سعد يظهر بإطلالة جديدة.. طرح الملصقات الدعائية لفيلم "الدشاش"

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، عددا من الملصقات الدعائية عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، استعدادًا لعرضه في السينمات بشهر يناير 2025.

وظهر عدد من أبطال فيلم "الدشاش" بصورة منفردة على الملصقات، بينهم: الفنان محمد سعد، الذي ظهر بشكل مغاير تمامًا عما اعتاده الجمهور، وكان حليق الرأس وبـ لحية كثيفة، إلى جانب الفنان باسم سمرة، الفنانة زينة، والفنانة نسرين أمين.

وأعلنت الشركة المنتجة عرض فيلم "الدشاش" يوم 1 يناير المقبل في مصر، ثم يوم 15 يناير بجميع الدول العربية، وكتبت: "عالم الدشاش كله أسرار وحكايات، انتظروا النجم محمد سعد في فيلم الدشاش".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم "الدشاش" هو عودة للفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات منذ أخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

يذكر أن أخر مشاركات الفنان محمد سعد في الدراما التليفزيونية كانت بمسلسل "إكس لانس" وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2023.

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