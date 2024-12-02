إيرادات الأحد.. "الفستان الأبيض" الثاني و"X مراتي" في المركز السادس

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 12 فيلما، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الهوى سلطان، الفستان الأبيض، وداعا حمدي، آل شنب، المخفي، مين يصدق، X مراتي، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، ولاد رزق 3، عاشق، وحققت الأفلام الـ12، أمس الأحد 1 ديسمبر، إيرادات بلغت مليونا و411 ألفا و203 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

الهوى سلطان

فاز فيلم الهوى سلطان بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا مليونا و209 آلاف و576 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الثاني فيلم مين يصدق، وحقق 103 آلاف و852 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.

الفستان الأبيض

وحصل على المركز الثالث فيلم الفستان الأبيض، بعد تحقيقه 53 ألفا و55 جنيها.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.

وداعا حمدي

وجاء في المركز الرابع فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 15 ألفا و112 جنيها.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

اللعب مع العيال

واحتل المركز الخامس فيلم "اللعب مع العيال" محققا 12 ألفا و437 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

X مراتي

ذهب المركز السادس لفيلم X مراتي بعد تحقيقه 5 آلاف و866 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المخفي

وحصل على المركز السابع فيلم "المخفي"، والذي حقق 4 آلاف و863 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الثامن فيلم عصابة الماكس والذي حقق 2414 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

آل شنب

أما المركز التاسع فكان من نصيب فيلم آل شنب بعد تحقيقه 2088 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

عاشق

وذهب المركز العاشر لفيلم عاشق، بعد تحقيقه 749 جنيها.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري.

دراكو رع

أما المركز الـ11 فحصل عليه فيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 661 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.

ولاد رزق

وكان المركز الـ12 والأخير من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 530 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.