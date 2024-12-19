"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" كامل العدد في أيام قرطاج

كتبت- منى الموجي:

عُرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، ورفع لافتة كامل العدد، إذ حضره ١٨٠٠ شخص من الجمهور التونسي وجنسيات مختلفة بقاعة L’Opera، وهو ما أكده مخرج الفيلم خالد منصور.

يشارك الفيلم بالمسابقة الرسمية ويتنافس مع 14 فيلما من الأفلام الروائية الطويلة على جائزة التانيت الذهبي، وقال منصور في بيان صحفي "شعور رائع أن يشعر الإنسان الذي يتواجد في أي مكان في العالم بما تقدمه من مشاعر معينة ويمكنه أن يتواصل معها، وهذا هو سبب حبي الشخصي للفن، سواء السينما أو الموسيقى، فهذه واحدة من أعظم المنح التي يرزق بها الفنان".

ولم يتمكن الحضور للفيلم من الانتظار حتى نهاية الفيلم بل كان هناك تصفيق حاد وحفاوة كبيرة في المشاهد الرئيسية بالفيلم والتي وصلت لـ 5 مرات، كما قاموا بتهنئة فريق العمل من الحضور وهم المخرج خالد منصور والمنتجة رشا حسني والفنان عصام عمر ومدير التصوير أحمد طارق بيومي، بالأحضان والتحية، وظلت القاعة ممتلئة في مناقشة الفيلم بعد العرض أيضا.

وتوجه فريق العمل بالشكر لجمهور تونس من الحضور للفيلم، وقالت المنتجة رشا حسني واصفة العرض الأول للفيلم "شعرت اليوم بأن رحلة السنوات الطويلة تهون، اللحظة التي كنا جميعا في انتظارها، قاعة ١٨٠٠ كرسي كاملة العدد!، والجمهور متفاعل مع الفيلم وهم يشاهدونه بمشاعرهم قبل عيونهم، لحظة تلخص كل تلك السنوات، الجمهور العادي أحب الفيلم ووصله وهو ما ظهر من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم واحتفائهم بالفيلم، شكرا قرطاج على ذكرى ستظل من أجمل الأمور التي حدثت في حياتي".

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" سيعرض بدور العرض في 1 يناير 2025 بمصر، و9 يناير بالعالم العربي.

وتدور أحداث حول (حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.