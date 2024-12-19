صورة- أسماء جلال مع "الحريفة 2- الريمونتادا" في الكواليس

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الحريفة- الريمونتادا، عن صورة للفنانة أسماء جلال، من كواليس مشاركتها في العمل، تجمعها بأبطاله.

نشرت صفحة tvisioneg عبر موقع انستجرام صورة ظهرت فيها أسماء جلال تتوسط "الحريفة"، وبينهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، مصحوبة بالتعليق التالي "أسماء جلال مفاجأة الحريفة 2 الريمونتادا".

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.