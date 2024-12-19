طرح البرومو الرسمي لفيلم "6 أيام" بطولة آية سماحة

كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لـ"6 أيام" سي سينما برودكشن الفيديو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله الأجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا.

فيلم "٦ أيام" من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن أخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات وحقق أكثر من ٧٦ مليون جنيه، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.