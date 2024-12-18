خروج فيلم منى زكي"رحلة 404" من القائمة النهائية لجوائز الأوسكار 2025

كتب- مروان الطيب:

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، عن القائمة المختصرة لعدد من قوائمها المختلفة استعدادًا للإعلان عن الترشيحات النهائية مطلع شهر يناير 2025، وقبل الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته مطلع شهر مارس المقبل.

وخرج فيلم "رحلة 404" الذي كان يمثل مصر من القائمة المختصرة لقائمة "أفضل فيلم أجنبي"، بعدما كان متوقع ترشحه ضمن الـ 5 الكبار بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، وتضمنت القوائم كل من أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم وثائقي قصير، أفضل مكياج، أفضل فيلم لايف أكشن، أفضل صوت، أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، أفضل مؤثرات بصرية.

وكشفت نقابة المهن السينمائية في شهر سبتمبر الماضي، عن اختيارها لفيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في ترشيحات الأوسكار، وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا، جاء فيه أن الفيلم تم اختياره من قبل لجنة مُشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وفاز "رحلة 404" بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين بعضهم ظهر كضيف شرف، بينهم: محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فراج، حسن العدل، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، ملك بدوي، شادي ألفونس، نورا شيعشع، جيهان الشماشرجي. وتدور أحداثه حول غادة التي تستعد للسفر لقضاء فريضة الحج، ولكن تتعرض لظرف يعيدها لأحداث في الماضي أرادت التطهر منها.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 سيقام مطلع شهر مارس 2025، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.

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