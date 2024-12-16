"عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".. عرض الوثائقي "Hollywood Gate" في "زاوية"

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية" عن بدء عرض الفيلم الوثائقي "Hollywood Gate" ضمن برنامجها الأسبوعي، للمخرج إبراهيم نشأت.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "إنستجرام"، البوستر الرسمي للفيلم وكتبت: "يسعدنا إطلاق هوليوود جيت، الفيلم الوثائقي المؤثر للمخرج إبراهيم نشأت، ابتداء من 18 ديسمبر، يأخذنا هذا الفيلم المؤثر إلى ما وراء كواليس أحداث استثنائية ليقدم لنا وجهة نظر نادرة ومختلفة، وفي إطار وثائقي- حربي، يدور الفيلم خلال فترة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، حيث تنجح قوات طالبان في احتلال مجمع هوليوود جيت، والذي كان يعد القاعدة السابقة لوكالة المخابرات الأمريكية بكابول".

عرض الفيلم الوثائقي "Hollywood Gate" لأول مرة عام 2023، وشارك بالعديد من المحافل السينمائية العالمية، ورشح للعديد من الجوائز أبرزها "أفضل فيلم وثائقي" في مهرجان سياتل السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والفيلم شارك في كتابته المخرج السوري طلال ديركي.

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