بطلة "سنو وايت" لـ"مصراوي": "استمتعت بالتمثيل وياريت أرجع للأيام دي تاني"

جدة- منى الموجي:

قالت الممثلة الشابة مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت" الحاصلة على جائزة اليُسر كأفضل ممثلة في الدورة الرابعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، إنها ممتنة للمخرجة تغريد أبو الحسن بسبب اختيارها لها لخوض هذه التجربة.

وتابعت مريم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أستاذة تغريد سافرت إلى ألمانيا لتلتقي بي لأول مرة، وتتحدث معي عن الفيلم، وتعرض عليّ المشاركة فيه، ولم يكن وقتها موضوع التمثيل في تفكيري، وبعد ذلك حصلت على عدد كبير من ورش التمثيل، وعرفت أن الأمر ليس مجرد حوار نقوله أمام الكاميرا، هو مشاعر ودخول لأعماق الشخصية، حتى لو لم تكن تشبهني، أو لم يكن هناك لقاء سابق جمعني بمن يشبهها في حياتي".

مريم أكدت أن المخرجة تغريد أبو الحسن حرصت على أن تجمعها بفتيات من قصار القامة تتشابه حكايتهن مع قصة بطلة "سنو وايت"، مضيفة "وكان الهدف من هذه اللقاءات أن أشعر بهن، حتى أنجح في توصيل الشخصية للجمهور، وسعيدة إن هذا الأمر تحقق".

وعن تجربتها الأولى كممثلة، قالت "التمثيل ممتع وكتجربة أولى لم أكن أعرف ما الذي سيحدث، لكن عندما أتذكر أيام التصوير أشعر أنني استمتعت أكثر مما تعبت وقلت يا ريت أرجع للأيام دي تاني".

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى. لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.