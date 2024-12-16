كريم الشناوي لـ"مصراوي": "ضي" رحلة لطيفة وضيوف الشرف شاركوا بدون أجر

جدة- منى الموجي:

قال المخرج كريم الشناوي إن فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" كان من المقرر انطلاق تصويره منذ 3 أعوام، وقبل التصوير بأسبوعين توقف العمل.

وتابع كريم في تصريحات لـ"مصراوي"، على هامش مشاركة الفيلم في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، مطلع شهر ديسمبر الجاري: "الفيلم كان من المقرر أن تشارك في بطولته ممثلة مصرية مشهورة واعتذرت، وشركة الإنتاج وقتها شعرت أن الميزانية كبيرة، وهو ما دفعني للتفكير في إنتاج الفيلم، فـ لم أكن أفكر في دخول عالم الإنتاج، وبدأنا تأسيس شركتنا والتحرك والحديث مع النجم محمد منير، وبالفعل انطلق التصوير بعد فترة توقف وكانت مشاهد منير هي الأولى لنا في (ضي)".

وتحدث كريم عن كواليس التحضير للعمل، لافتا إلى أن البعض تشكك في البداية من فكرة موافقة منير، أو العثور على الطفل المناسب لأحداث الفيلم: "كل ما نروح لحد يقولك مش هتلاقي الولد لأ مش هتجيب منير. الفيلم أخذ الزخم بتاعه إنتاجيا مع الوقت ومكانش هيحصل من غير الناس دي كلها ما تؤمن بيه، وضي كان التحضير له قبل إنتاجنا لفيلم (مقسوم) هو المشروع الأول لشركتنا، ومكناش مستعجلين، كان رحلة لطيفة وفيه حاجات اتغيرت مع الوقت، زي سن البطل وحاجات في الشخصية وفي السيناريو ونفذنا المشروع بهدوء".

وأشار كريم الشناوي إلى أن البحث عن الممثل الذي سيقوم بدور "ضي" استغرق وقتا، موضحا "استغرقنا وقت في البحث عمن سيقوم بدور ضي (بدر محمد) وتدريبه، وكنا بنجيب ناس من محافظات مختلفة وبدر نفسه إسكندراني، فيه ناس رحنالهم كانت رحلة معقدة، وكان معانا الفنانة إسلام مبارك في الوقت اللي كنا فيه محبطين بسبب توقف المشروع، كانت هي من أكتر الناس اللي بتظهر وبتقول هنعمل الفيلم، ومبسوط إني رجعت للسينما مع فيلم أنا حبيته".

وعن استعانته بعدد كبير من النجوم للظهور في الفيلم كضيوف شرف، علق "لا أرى أن ضي فيلم مهرجانات، أردت أن يكون تجاري، والجمهور يجد فيه الكثير من الأشياء ويسعد بمشاهدته، ومع كل خطوة في الرحلة يكتشف مفاجأة، ومثلما نسمع انتقادات ومن يردد أن الفنانين لا يفرق معهم سوى شغلهم، أحببت أن أقول إن نجوم كبار شاركوا كضيوف شرف، لأنهم يحبون المهنة والسينما، وأرادوا مشاهدة الفيلم لأنه مختلف".

وأضاف مخرج "ضي": "وتجاريا كصانع أريد أن يدخل الجمهور السينما، وأن ينجح الفيلم ومن يشاهده يسعد به، وتكون الرحلة ممتعة بالنسبة له طوال الوقت"، لافتا إلى أن النجوم الذين شاركوا كضيوف شرف في الفيلم دعموه دون الحصول على أجر.

يروي الفيلم قصة المراهق "ضي" وهو نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا. تدور أحداث الفيلم حول رحلته المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز".

"ضي- سيرة أهل الضي" تأليف هيثم دبور، إخراج كريم الشناوي، بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك، بدر محمد، حنين سعيد، ويضم باقة من النجوم كضيوف شرف، بينهم: أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح وأمينة خليل.