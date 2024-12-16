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بعد نجاح "الحريفة 2".. "كزبرة" يعلن عن فيلمه الجديد "أوڤر سايز" (صور)

07:36 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كزبرة يوقع عقد فيلمه الجديد اوفر سايز
  • عرض 4 صورة
    كزبرة يوقع عقد فيلمه الجديد اوفر سايز
  • عرض 4 صورة
    كزبرة يوقع عقد فيلمه الجديد اوفر سايز
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كتب - معتز عباس:

أعلن مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" عن مشاركته في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "أوفر سايز".

ونشر "كزبرة" صورًا رفقة صناع الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "توكلنا على الله، استنونا في الصيف الجاي، فيلم أوڤر سايز شخصية عماد البطئ".

وأضاف: "خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر اخدها من غير دعم أخواتي وإيمانكم بيا ويارب يعجبكم، الفيلم إنتاج طارق الجنايني، إخراج كريم سعد، تأليف إياد صالح".

وشارك "كزبرة" في فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا"، الذي تدور أحداثه حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.
فيلم "الحريفة ٢" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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كزبرة الحريفة أوفر سايز أحمد بحر
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