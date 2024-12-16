منتج "ثقوب" لـ"مصراوي": "السينما السعودية متعددة الثقافات وأمامها موقف تاريخي"

جدة- منى الموجي:

قال أيمن النقيب، منتج الفيلم السعودي "ثقوب" والذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، إن السينما السعودية من وجهة نظره متعددة الثقافات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الثقافات الموجودة في السينما السعودية فيها من التنوع والتناغم الكثير، وهو ما يتم توصيله من خلال الأصوات السينمائية المميزة"، مضيفا "السينما السعودية وليدة، وفي كل العالم نجد أصوات تقول موت السينما التجارية وسينما المهرجانات، لكن أنا أرى أنه من الممكن أن يكون أمام السينما السعودية الآن موقف تاريخي وفرصة جديدة للتنوع، مثلما حدث مع سينما الموجة الفرنسية، صار فيه حالة تجدد، سينما الواقعية الإيطالية، وسينما الواقعية الرومانية وعندنا الكورية في التسعينات، كلها لحظات ولادة جديدة، ودورنا الآن أن نبرز الأصوات ونقدم فكرا جديدا في السينما السعودية عن ثقافتنا بعين مختلفة".

وعن تعاونه في الفيلم مع أجيال مختلفة، قال "الصعوبات التي تواجه المنتج في التعامل مع الأجيال هي صعوبات التكيف، جيلنا وجيل المخرج عبدالمحسن الضبعان، مرت علينا تقلبات كثيرة، الجيل الجديد اتولد في هذا الزخم الموجود، صار أنه يتكيف مع الماضي فكرة فيها نوع من المنازعة يريد أن ينمو ويكوّن صوته، وبالطبع نحتاج الجيل الكبير لنأخذ من خبراته وواقعهم ونحتاج شيء يخاطب وجدان الجمهور والوجدان الإنساني".

ووجه أيمن تحية للفنان الكبير إبراهيم الحساوي: "من أوائل الداعمين لنا في الصناعة، قدم فيلما قصيرا في ٢٠٠٩ كان أول مرة نشوف نجم في فيلم مستقل، أعطانا أمل أن فيه صناعة جديدة"، وعاد للحديث عن الجيل الجديد موضحا "لاحظت في الجيل الحالي إنهم أبناء هذه الثقافات، هتلاقي ولد يحب الألعاب الإلكترونية، وعايش في مكان أصغر من قرية وعنده واي فاي وكل شيء بيشوف حياة أبوه وجده ولكن يعيش التطور، ما في القطيعة التي نظنها، عندنا ثقافة مميزة لكن لا تغيب عن التطور، وهناك خيارات كثيرة في السينما، الجيل الجديد هيطلب أفكارا جديدة ويريد كل شيء".

فيلم "ثقوب" تأليف فهد الاسطاء، إخراج عبدالمحسن الضبعان، إنتاج أيمن النقيب، بطولة مشعل المطيري، مريم عبدالرحمن.