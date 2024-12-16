لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أيمن بهجت قمر يتوسط دينا الشربيني وياسمين رئيس من العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

12:45 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الفنانة دينا الشربيني
  • عرض 12 صورة
    المنتج زيد الكردي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 12 صورة
    أيمن بهجت قمر من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 12 صورة
    دينا الشربيني تحتفل بالعرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 12 صورة
    صناع وأبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه يحتفلون بالعرض الخاص
  • عرض 12 صورة
    المنتج زيد الكردي من العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 12 صورة
    محمد محمود عبد العزيز وأيمن بهجت قمر
  • عرض 12 صورة
    نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ياسمين رئيس من العرض الخاص
  • عرض 12 صورة
    ياسمين رئيس وأيمن بهجت قمر
  • عرض 12 صورة
    محمد مهران في العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمود بكار:

احتفل أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بالعرض الخاص للفيلم الذي يقام مساء اليوم الأحد، في سينما أركان بمنطقة السادس من أكتوبر.
وكان على رأس الحضور السيناريست أيمن بهجت قمر الذي توسط نجمتا الفيلم وهما الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب تواجد عدد من صناع وأبطال الفيلم وهم المنتج زيد الكردي، الفنان كريم محمود عبد العزيز، المخرج خالد مرعي، المنتج زيد الكردي، الفنان محمد مهران، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان محسن منصور، الفنان محمد كيلاني، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة ألفت عمر، الراقصة الاستعراضية جوهرة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا ببدء عرض الفيلم في السينمات.
تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا:
تغطية خاصة لرحيل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي
عمرو الليثي يوجه الشكر لـ تامر حسني وعلي الحجار ومصطفى قمر بعد إحيائهم حفل زفاف نجله

أيمن بهجت قمر دينا الشربيني ياسمين رئيس الهنا اللي أنا فيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان