إيرادات السبت.. "الحريفة 2" الأول و"مين يصدق" في المركز الثالث

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إيرادات الجمعة.. "الحريفة 2" يحافظ على الصدارة و"الهوى سلطان" بالمركز

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كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الحريفة 2، الهوى سلطان، الفستان الأبيض، وداعا حمدي، المخفي، مين يصدق، اللعب مع العيال، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الثمانية، أمس السبت 14 ديسمبر، إيرادات بلغت 4 ملايين و497 ألفا و305 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

الحريفة 2

فاز فيلم الحريفة 2- الريمونتادا بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، وحقق 3 ملايين و774 ألفا و868 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

الهوى سلطان

وحصل فيلم الهوى سلطان على المركز الثاني، محققا 551 ألفا و783 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الثالث فيلم مين يصدق، وحقق 147 ألفا و687 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.

اللعب مع العيال

واحتل المركز الرابع فيلم "اللعب مع العيال" محققا 14 ألفا و809 جنيهات.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

وداعا حمدي

وجاء في المركز الخامس فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 5 آلاف و608 جنيهات.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

ولاد رزق

وكان المركز السادس من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 1108 جنيهات.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

المخفي

وحصل على المركز السابع فيلم "المخفي"، والذي حقق 1007 جنيهات.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

الفستان الأبيض

وحصل على المركز الثامن والأخير فيلم الفستان الأبيض، بعد تحقيقه 395 جنيها.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.