مريم عبدالرحمن لـ"مصراوي": فيلم "ثقوب" به الكثير من الغموض والألغاز

جدة- منى الموجي:

قالت الفنانة السعودية مريم عبدالرحمن إن فيلمها "ثقوب" عُرض لجمهور مهرجاني القاهرة السينمائي والبحر الأحمر السينمائي مؤخرا، وربما كان الاختلاف في استقبال الاثنين للفيلم أن اللهجة المستخدمة في العمل ربما كانت صعبة على المشاهدين في مصر لأنها كانت اللهجة الشعبية السعودية.

وأعربت مريم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن سعادتها بوصول الأفلام السعودية لكل مكان، مضيفة "مبسوطة أن صوتنا يصل لكل مكان، حلو إنك تشوف السينما السعودية بعيون مختلفة وبأشكال مختلفة".

وعن "ثقوب" قالت: "كمية الألغاز الموجودة في الفيلم ما أتوقع ممكن أي حد يفهمها إلا لو شاف الفيلم اكتر من مرة، فيه كمية غموض وألغاز كتيرة، المشاهد مضطر يشوفه مرة واتنين وتلاتة عشان تصل له القصة، وفي كل مرة شاهدت فيها العمل أفهم أشياء جديدة، لأن فيه ربط للأحداث والشخصيات".

وعادت للحديث عن رد فعل الجمهور في مهرجان البحر الأحمر، قائلة "سمعت كتير تساؤلات أثناء العرض في السينما بالمهرجان، فهناك من سأل هل البطل شخصية واحدة ولا اتنين، هل أمه ماتت ولا لأ، حسيت أنه حلو إن ده هيخلي الجمهور يسعى لمشاهدة الفيلم اكتر من مرة، وأعطى الجمهور فرصة يصنع الحدث اللي هيشوفه".

فيلم "ثقوب" تأليف فهد الاسطاء، إخراج عبدالمحسن الضبعان، إنتاج أيمن النقيب، بطولة مشعل المطيري، مريم عبدالرحمن.