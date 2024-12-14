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مؤلف فيلم "ثقوب": وجود الغموض بالأعمال للتحفيز ويجب ألا يؤثر على العوامل الفنية الأخرى

10:07 م السبت 14 ديسمبر 2024

فريق فيلم ثقوب

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جدة- منى الموجي:

قال الكاتب فهد الاسطاء، مؤلف الفيلم السعودي "ثقوب" والذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، إن هناك دائما خيطا رفيعا بين أن يصبح العمل غامضا بدرجة مقبولة، ويشعر المشاهد مع نهاية الفيلم بالرضا، وألا يتهم نفسه بأنه غبيا، مؤكدا أن هذه مشكلة دائمة في الكتابة.

وتابع فهد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ويجب ألا يؤثر الغموض على العوامل القنية الأخرى في الفيلم، فالغموض مجرد تحفيز، بالأساس القصة قامت في العقل الإنساني على أساس التخمين والنتيجة لذلك نضيف الغموض ولكن ليس هي الشيء الأساسي، وفي فيلم ثقوب كانت عوامل مثل الإخراج والتنفيذ والأداء رائعين جدا وأحب أشوفها اكتر من مرة".

فيلم "ثقوب" تأليف فهد الاسطاء، إخراج عبدالمحسن الضبعان، إنتاج أيمن النقيب، بطولة مشعل المطيري، مريم عبدالرحمن.

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ثقوب فيلم ثقوب فهد الاسطاء
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