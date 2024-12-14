بالصور| أبطال "الحريفة 2- الريمونتادا" يشاهدون الفيلم مع الجمهور

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إيرادات الجمعة.. "الحريفة 2" يحافظ على الصدارة و"الهوى سلطان" بالمركز

كتبت- منى الموجي:

حرص فريق الجزء الثاني من فيلم الحريفة- الريمونتادا على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في إحدى دور العرض السينمائي، وعقب انتهاء الفيلم، التقطوا الصور التذكارية مع الحضور.

وشهدت قاعة السينما التفاف الجمهور وبينهم عدد كبير من الأطفال حول الأبطال، وبينهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

وحقق فيلم الحريفة 2- الريمونتادا أمس الجمعة 13 ديسمبر إيرادا يومي بلغ 8 ملايين و67 ألفا و402 جنيه، ليحتل المركز الأول ويأتي في صدارة شباك التذاكر.