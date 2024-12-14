إيرادات الجمعة.. "الحريفة 2" يحافظ على الصدارة و"الهوى سلطان" بالمركز الثاني

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بعد مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. عمر بكري: "عبده وسنية"

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الحريفة 2، الهوى سلطان، الفستان الأبيض، وداعا حمدي، المخفي، مين يصدق، اللعب مع العيال، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الثمانية، أمس الجمعة 13 ديسمبر، إيرادات بلغت 9 ملايين و309 آلاف و503 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

الحريفة 2

فاز فيلم الحريفة 2- الريمونتادا بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، وحقق 8 ملايين و67 ألفا و402 جنيه.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

الهوى سلطان

وحصل فيلم الهوى سلطان على المركز الثاني، محققا مليونا و12 ألفا و485 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الثالث فيلم مين يصدق، وحقق 190 ألفا و231 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.

اللعب مع العيال

واحتل المركز الرابع فيلم "اللعب مع العيال" محققا 29 ألفا و864 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

وداعا حمدي

وجاء في المركز الخامس فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 5 آلاف و400 جنيه.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

المخفي

وحصل على المركز السادس فيلم "المخفي"، والذي حقق 2743 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

الفستان الأبيض

وحصل على المركز السابع فيلم الفستان الأبيض، بعد تحقيقه 707 جنيهات.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.

ولاد رزق

وكان المركز الثامن والأخير من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 371 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.