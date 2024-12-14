بالفيديو| يُعرض 1 يناير.. طرح إعلان دعائي لفيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم المستريحة عن التيزر التشويقي، استعدادا لطرحه قريبا في دور العرض السينمائي، بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد 2025.

ويأتي ذكر اسم النجمة ليلى علوي ضمن أحداث الفيلم من خلال الشخصية التي تلعبها، إذ تسأل الأخيرة: "أنا عندي سؤال مين بقى ليلى علوي؟ وحلوة زيي كده طبيعي ولا؟"، ليحاول الجميع حولها تذكيرها بأشهر أعمال النجمة، ويستخدمون جملا من أشهر أفلامها.

كانت الشركة المنتجة طرحت الملصق الدعائي التشويقي، والذي ظهر عليه كل النجوم المشاركين في البطولة، وذلك عبر الحساب الرسمي للشركة على موقع انستجرام، مصحوبا بالتعليق التالي: "جاهزين لعودة أخطر امرأة؟"، مع الإشارة إلى طرحه في "السينمات" 1 يناير المُقبل.

"المستريحة" تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، إخراج عمرو صلاح.