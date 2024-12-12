احتفل الحضور بعيد ميلاده.. تعرف على الفيلم الطويل الفائز بجائزة اليُسر الذهبية بمهرجان البحر الأحمر

جدة- منى الموجي:

أعلن المخرج العالمي سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان البحر السينمائي، الفيلم الطويل الفائز بجائزة اليسر الذهبي.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم شعروا بصعوبة في الاختيار لاقتراب مستوى الأفلام، والتي أكد أن جميعها كانت عالية الجودة، معلنا الفيلم الفائز: "الذراري الحمر للمخرج لطفي عاشور الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم"، وضجت القاعة لتغني أغنية عيد الميلاد للمخرج.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" أعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.