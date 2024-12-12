مهرجان البحر الأحمر.. جائزة اليسر لأفضل سيناريو تذهب لفيلم "أناشيد آدم" إخراج عدي رشيد

جدة- منى الموجي:

ذهبت جائزة اليسر لأفضل سيناريو في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي للفبلم العراقي "أناشيد آدم" للمخرج عدي رشيد.

وقال عدي عقب تسلمه الجائزة "يشرفني أن أكون هنا وأقدر هذه الجائزة وأود أن أشكر فريق الممثلين، وكل صناع الفيلم هذه الجائزة جائزتكم، وأشكر سبايك لي".

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" أعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.