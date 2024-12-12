"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان البحر الأحمر

جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن جائزة لجنة التحكيم الخاصة، في دورته الرابعة، بحفل ختام أقيم مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر، وذهبت لفيلم قالت عنه اللجنة "لمس قلوب لجنة التحكيم، والذين يحبون حيواناتهم وهو البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو إخراج خالد منصور".

وصعد على المسرح فريق الفيلم المخرج، والمنتجة رشا حسني، والفنان عصام عمر، وقال خالد منصور: "سعيد وفخور بوجودي هنا اليوم، المهرجان له معزة خاصة عندي، وأهدي الجائزة لكل من شارك في هذا الفيلم، وأهديها للمدينة التي ألهمتني لتقديم الفيلم القاهرة".

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.