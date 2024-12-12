بطلة "سنو وايت" مريم شريف تفوز بجائزة اليسر لأفضل ممثلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

فازت الممثلة مريم شريف، بجائزة اليسر لأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم سنو وايت، بحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت مريم "قدماي لا توجد طاقة فيهما لأقف عليهما، أشكر المهرجان ومخرجة الفيلم تغريد أبو الحسن، والمنتج محمد عجمي على كل شيء وكل الجهود التي كُرست لهذا الفيلم، لتجعلني اقف أمام الكاميرا قبل كل شيء، وأهدي الجائزة لكل النساء اللواتي تعاملت معهن خلال إعداد الفيلم من قصاري القامة".

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء للمشاركة في حفل الختام، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.