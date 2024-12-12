أبو بكر شوقي يقدم جائزة اليسر لأفضل مساهمة سينمائية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

جدة- منى الموجي:

قدم المخرج أبو بكر شوقي جائزة اليسر لأفضل مساهمة سينمائية في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقال "الجائزة تذهب لفيلم وثق وفاة أمر هام بالنسبة لنا وهو (لقتل حصان منغولي)".

وقالت واحدة من فريق الفيلم عقب استلامها الجائزة "لم أكن أتوقع ذلك، صورنا في درجات حرارة منخفضة للغاية تصل لسالب عشرين وأحيانا سالب ثلاثين، هذه الجائزة تقدر جهودنا، وهذا شرف كبير بالنسبة لي".

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.