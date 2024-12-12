"هتكسروا الدنيا".. نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني على فيلم "زوجة راجل مش مهم"

إيرادات الجمعة.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"مين يصدق" بالمركز

إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بداية تصويرها فيلم "زوجة رجل مش مهم"، بمشاركة الفنانة أكرم حسني، إخراج معتز التوني.

ونشرت ياسمين صورًا مع أبطال وصناع الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم )باذن الله".

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة ياسمين عبدالعزيز، أبرزهم، بدرية طلبة التي كتبت: "تبارك الله ومن شر حاسد اذا حسد ربنا يحفظك ويحميكي ويبعد عنك العين وشر اللي يأذيكي ويكتبلك في كل خطوة نجاح وخير يابنت قلبي وروحي"، وعلقت منى زكي: "إيه اللذاذه دي مبروك".

وعلق الفنان حمدي المرغني، وكتب: "دي خناقة كوميدي مش فيلم كوميدي، مبروك هتكسروا الدنيا مع بعض اوي ان شاء الله"، وكتب الفنان شيكو: "كسروا الدنيا يا ياسو".

كما وجه كلًا من: كارمن سليمان، وبسمة بوسيل، عصام السقا، المطربة بوسي، والإعلامية آيه أباظة، التهنئة أيضا.

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النجمة ياسمين عبدالعزيز، تدخل سباق الدراما الرمضانية عام 2025، ببطولة مسلسل " ونقابل حبيب"، الذي تعود فيه للتعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين

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