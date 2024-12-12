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"هتكسروا الدنيا".. نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني على فيلم "زوجة راجل مش مهم"

07:47 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    ياسمين عبدالعزيز بطلة فيلم زوجة راجل مش مهم
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    تهنئة شيكو لياسمين عبدالعزيز
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    تهنئة حمدي المرغني لياسمين عبدالعزيز
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    تهنئة بدرية طلبة لياسمين عبدالعزيز
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    ياسمين عبدالعزيز ومعتز التوني واكرم حسني وتامر مرسي
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    أبطال وصناع فيلم زوجة راجل مش مهم_1
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    تهنئة منى زكي لياسمين عبدالعزيز
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كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بداية تصويرها فيلم "زوجة رجل مش مهم"، بمشاركة الفنانة أكرم حسني، إخراج معتز التوني.

ونشرت ياسمين صورًا مع أبطال وصناع الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم )باذن الله".

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة ياسمين عبدالعزيز، أبرزهم، بدرية طلبة التي كتبت: "تبارك الله ومن شر حاسد اذا حسد ربنا يحفظك ويحميكي ويبعد عنك العين وشر اللي يأذيكي ويكتبلك في كل خطوة نجاح وخير يابنت قلبي وروحي"، وعلقت منى زكي: "إيه اللذاذه دي مبروك".

وعلق الفنان حمدي المرغني، وكتب: "دي خناقة كوميدي مش فيلم كوميدي، مبروك هتكسروا الدنيا مع بعض اوي ان شاء الله"، وكتب الفنان شيكو: "كسروا الدنيا يا ياسو".

كما وجه كلًا من: كارمن سليمان، وبسمة بوسيل، عصام السقا، المطربة بوسي، والإعلامية آيه أباظة، التهنئة أيضا.

النجمة ياسمين عبدالعزيز، تدخل سباق الدراما الرمضانية عام 2025، ببطولة مسلسل " ونقابل حبيب"، الذي تعود فيه للتعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين

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ياسمين عبدالعزيز أكرم حسني زوجة رجل مش مهم معتز التوني انستجرام ياسمين عبدالعزيز نجوم الفن
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