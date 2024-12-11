بطولة تارا عماد وعمر الشناوي.. الصور الأولى من فيلم "لأول مرة"

كتبت- منى الموجي:

انتهى صناع فيلم "لأول مرة" من تصوير كافة مشاهد العمل الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي مطلع العام المُقبل 2025.

وكشفت هوليوود فيلم عن صور أحدث أعمالها، والذي يجري العمل على المراحل النهائية فيه تمهيدًا لطرحه.

وطرحت الشركة المنتجة صورا من كواليس التصوير. وفيلم لأول مرة بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس، وهو من تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).