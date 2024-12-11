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اليوم.. طرح فيلم الأكشن GET FAST في دور العرض

04:43 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

فيلم الأكشن GET FAST

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كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم الأكشن الجديد GET FAST للمخرج جيمس سي كلايتون في دور العرض السينمائية في مصر من توزيع شركة فورستار فيلمز، اليوم الأربعاء الموافق ١١ ديسمبر

تبدأ أحداث الفيلم بعد فشل عملية سرقة، يجب على لص، بصحبة شاب يتيم مضطرب، إنقاذ شريكه المخطوف من تاجر مخدرات قاسٍ وقاتله المأجور المعروف باسم "راعي البقر". ومع انطلاق البنادق والسيارات والانفجارات، تصبح نجاتهما سباقًا مشحوناً بالمخاطر ضد الزمن

يشارك في بطولة هذا الفيلم المليء بالحركة المخرج جيمس سي كلايتون بنفسه في دور البطولة، مع لو دايموند فيليبس، والممثل ذي الأصول اللبنانية لي مجدوب، إلى جانب الممثلة في رين

الفيلم من تأليف كوبر بيبود وداني ماك، ومن إنتاج بلين أندرسون وجوني بروي وجيمس سي كلايتون، وقام بتصويره المصور السينمائي الحائز على جوائز ريان بيتي

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فيلم الأكشن GET FAST جيمس سي كلايتون دور العرض السينمائية شركة فورستار فيلمز
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