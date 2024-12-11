"استوديوهات MBC" تحول الرواية الأكثر مبيعاً "جحيم العابرين" للكاتب أسامة المسلم لعمل سينمائي تخرجه

كتبت- منى الموجي:

أعلنت "استوديوهات MBC" - الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" - عن تحويل الرواية الأكثر مبيعاً "جحيم العابرين" للكاتب السعودي أسامة المسلم إلى فيلم سينمائي من إخراج المبدعة السعودية هناء العمير. في هذا السياق قام أسامة المسلم بكتابة السيناريو نفسه المقتبس عن روايته، علماً أنه من المزمع للفيلم أن يدخل حيّز الإنتاج في النصف الأول من العام القادم 2025، حيث سيتم تصوير مشاهده في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التعاون بين استوديوهات MBC وأسامة المسلم لإنتاج فيلم روائي طويل في سياق شراكة بين الطرفين تهدف إلى تحويل روايات أخرى لـ المسلم إلى أعمال درامية وسينمائية ويجري العمل حالياً على الإعداد لها، على أن يعلن عن تفاصيلها لاحقاً. وكان اسم أسامه المسلم قد برز في السنوات الأخيرة باعتباره واحداً من الروائيين المتميزين في المملكة العربية السعودية، حيث اتخذ لنفسه خطاً أدبياً خاصاً وأسلوباً مختلفاً في الكتابة، فأبدع في أنماط الرعب والفانتازيا والتشويق، وحظي بإشادة كبيرة من القراء ودعم جماهيري واسع في السعودية والعالم العربي، لذا تحظى معظم الفعاليات الأدبية التي يشارك فيها بحضور جماهيري غير مسبوق.

تعد مخرجة العمل هناء العمير واحدة من ألمع صنّاع السينما السعودية، وقد انضمت إلى استوديوهات MBC في شهر إبريل الماضي لتشغل منصب مدير الإبداع الفني.

في هذا السياق قالت هناء العمير في بيان صحفي: "لطالما أحببت إخراج أعمال سينمائية مقتبسة من مصدر آخر أخلق حواراً معه من خلال عملي، لذلك فأنا سعيدة جداً بالتعاون مع الكاتب السعودي أسامة المسلم الذي تشكل شعبية أعماله الواسعة في العالم العربي تحدياً لأي مخرج، خاصة وأنه يقدم نوعاً مختلفاً في الكتابة الإبداعية حيث التشويق والغموض والرعب والموروث الأسطوري والشعبي يحتل مساحة واسعة من كتاباته." وختمت : "أرجو من خلال صناعة هذا العمل فتح آفاق جديدة في الساحة السينمائية السعودية".

بدوره عبر المبدع أسامة المسلم عن هذا التعاون بقوله: "سعيد جداً بهذا العمل الأول مع مجموعة MBC والذي سيكون بداية لسلسلة أعمال قادمة تخوض في عالمي الكبير الذي بنيته على مدى 10 أعوام وله جمهور كبير من القراء عبر الوطن العربي والمتحمسين لرؤية قصصهم المفضلة على الشاشة".

جدير بالذكر أن التحضيرات تجري على قدمٍ وساق، إذ من المنتظر أن يشق الفيلم طريقه إلى صالات السينما السعودية والعربية قريباً.