بالصور| بكاء وتأثر وإشادات جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلم "سنو وايت"

جدة- منى الموجي:

استقبلت سينما 1 في ميدان الثقافة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، فيلم "سنو وايت" المشارك في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وعقب انتهاء عرض الفيلم ضجت القاعة بالتصفيق، وحرص الجمهور على الإشادة به وبفكرته والطريقة التي تناولت بها المخرجة تغريد أبو الحسن القصة، وظهر بعضهم يبكي تأثرا بدراما الفيلم، كما حرص النجوم والجمهور على تهنئة بطلة العمل مريم شريف، وبينهم النجم محمد جمعة، والنجمة بشرى.

وكان أنطوان خليفة مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قدم الفيلم للحضور، قبل عرضه قائلا: "لما شفناه في لجنة المشاهدة قلنا لازم يكون في مهرجان البحر الأحمر، وهذا العام هناك مشاركات مصرية في كافة المسابقات وتقريبا (سنو وايت) كان عليه إجماع لأنه رؤية مغايرة والسيناريو مكتوب بحرفية واكتر نقطة أخذتنا رسم الشخصيات بشكل دقيق جدا، وهذه نقطة أثرت فينا".

وطلب من مخرجة الفيلم تغريد أبو الحسن إلقاء كلمة للجمهور قبل العرض، لتعلق "أشكرك على حماسك للفيلم، وبشكر المهرجان والحضور جدا ويا رب تستمتعوا بالفيلم، وشخصية إيمان وبشكر أستاذ كريم فهمي على مشاركته في (سنو وايت) واهتمامه ورقته مع مريم وكذلك أشكر محمد عجمي على إنتاجه فيلم مش تقليدي، وبتمنى يغير حاجة في المجتمع بالنسبة لقصار القامة".

وصعد على المسرح الفنان كريم فهمي وبطلة العمل مريم شريف والمنتج محمد عجمي، والتي قالت "إن شاء الله يعجبكم الفيلم ويغير حاجة من نظرة المجتمع لقصار القامة".

وشهد العرض حضور عدد من الفنانين والصناع، بينهم: المنتج محمد حفظي، الفنان سيد رجب، الفنان محمد جمعة، الفنانة بشرى.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.