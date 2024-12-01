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كريم عبد العزيز يكشف عن صورة من كواليس فيلمه الجديد مع ياسمين صبري

10:00 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

كريم مع صناع فيلم الأرض السوداء

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شارك النجم كريم عبد العزيز جمهوره بصورة من كواليس فيلم "الأرض السوداء" المنتظر عرضه في 2025، عبر حسابه على انستجرام

وظهر في الصورة صناع وأبطال العمل، كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار مع مخرج العمل بيتر ميمي وهو في وسط البحر.
وكتب: "فيلم الأرض السوداء، عيد الأضحى 2025 .. يارب يعجبكم.. دعواتكم".

فيلم "الأرض السوداء" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، وإياد نصار وأحمد غزي ومريم محمود الجندي من إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يكافح عصابة.

كريم عبد العزيز الأرض السوداء ياسمين صبري بيتر ميمي
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